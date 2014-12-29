В Украине усовершенствуют маршрутную сеть международных и межрегиональных поездов

В пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что соответствующую задачу специалистам пассажирского хозяйства "Укрзализныци" и Украинской железнодорожной скоростной компании (УЖСК) поставил заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

"Каждый украинец в среднем 10 раз в год пользуется услугами железной дороги. Поэтому есть поручение министра инфраструктуры, чтобы новый график стал более удобным и современным для пассажира. Несмотря на сложную финансовую ситуацию в стране, люди должны ощутить и увидеть качественные изменения. Мы должны найти резервы и возможности для этого", - цитирует Каву пресс-служба.

Согласно сообщению, до начала работы над новым графиком движения поездов перед «Укрзализныцей» поставлена задача проанализировать курсирование международного поезда Киев - Варшава. По словам заместителя министра, оптимизировав работу с подвижным составом поезда в пунктах пропуска, можно значительно сократить общее время в пути следования. Также, для ускорения преодоления расстояния поездом между столицами Украины и Польши, "Укрзализныця" будет инициировать упрощение погранично-таможенного контроля.

В свою очередь, во внутреннем сообщении Кава поручил железнодорожникам пересмотреть график и маршрут поездов категорий "Интерсити" и "Интерсити+", в частности, изменить время отправления-прибытия и периодичность (по дням недели) курсирования электропоездов из столицы в Кривой Рог и обратно, открыть маршрут Киев - Винница - Киев, ввести остановки во львовском направлении по станциям Кривин и Радивилов и прочим.

Кроме того, для расширения сети курсирования скоростных электропоездов замминистра поручил "Укрзализныце" рассмотреть вариант формирования составов из электропоездов "Тарпан" и City Elefant 685 Skoda европейского образца вместимостью 300-400 чел. В сообщении отмечается, что такие инициативы будут способствовать предоставлению пассажирам альтернативы для поездок на короткие расстояния, что, соответственно, увеличит предложение мест в составах дальнего следования для лиц, которые курсируют в поездах на большие расстояния.

По данным пресс-службы, новый график движения поездов с 2015 года будет вводиться в декабре, то есть каждое второе воскресенье последнего месяца года.

«У железнодорожного транспорта на некоторых направлениях есть весомое конкурентное преимущество не только перед автобусами, но и перед частными автомобилями. Чтобы эффективно им воспользоваться, необходимо предложить удобные услуги пассажирам. Министр инфраструктуры и я настроены на то, что бы железная дорога была гибкой и максимально конкурентоспособной в той сфере, где у нее есть для этого все факторы», - подытожил Кава.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отмечал необходимость оптимизации затрат "Укрзализныци" путем экономии на госзакупках и прочих расходах, повышения эффективности работы железнодорожного транспорта, усовершенствования тендерных процедур, привлечения в отрасль капитальных инвестиций, а также усовершенствования структуры формирования ж/д тарифа, в частности его распределения на социальный и рыночный компоненты.