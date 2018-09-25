В Украину прибыли тепловозы General Electric

Первые восемь тепловозов General Electric приступят к работе в ноябре.

Первые восемь тепловозов TE33AС General Electric, которые прибыли в Украину с Пенсильванского завода GE Transportation (США), приступят к работе в ноябре.

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Об этом сообщил и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Уже в ноябре 8 локомотивов GE Evolution будут в работе на железной дороге. Планируем задействовать их для перевозок в южном направлении. Надеюсь, что сможем первые 30 тепловозов получить до конца года», - написал он.

Кравцов также сообщил, что сегодня ночью 7 новых тепловозов GE прибыли в порт Черноморск.

«Из США они выехали примерно месяц назад. Через несколько дней - отправятся на доукомплектование в Украине. Следующую партию ждем за 2 недели», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Кравцов сообщил, что первый тепловоз TE33AС General Electric для Украины прибыл в порт "Черноморск".

Ранее «Укрзализныця» подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией «Укрзализныця» составляет 4,68 млн долл. за единицу.