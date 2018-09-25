Трудовой коллектив ТИС просит правительство обеспечить дноуглубление в порту «Южный»

Трудовой коллектив группы компаний ТИС, управляющей терминалами в порту «Южный», просит правительство, Верховную Раду и Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию с дноуглублением в этом порту и обеспечить равноправные и законные условия хозяйствования для частного портового оператора.

Об этом говорится в коллективном обращении к высшим органам государственной власти, распространённом группой компаний ТИС во вторник.

«На протяжении последних четырёх лет наша компания страдает от дискриминационных действий и нарушения антимонопольного законодательства со стороны государственного стивидорного оператора ГП «МТП «Южный». Это особенно показательно на примере дноуглубительных проектов, которые сейчас реализует ГП «Администрация морских портов Украины» в ГП «МТП «Южный», - говорится в документе.

Авторы документа объясняют, что ещё четыре года назад глубины около причалов №№ 5 и 6 ГП «МТП «Южный» были увеличены до 19 м, теперь же продолжается их дноуглубление до рекордных 21 м.

«Сегодня профсоюзы ГП «МТП «Южный», манипулируя фактами и действующим законодательством, оказывают сопротивление законным намерениям ТИС и АМПУ провести дноуглубительные работы на внутреннем подходном канале и операционной акватории причалов № 18-22 с нынешних 15 м до 16-19 м», - отмечают авторы обращения.

В документе подчёркивается, что АМПУ намерена провести дноуглубление подходных каналов не за счёт денег из госбюджета, а за счёт поступлений от портовых сборов – то есть целевых средств, которые по законодательству можно расходовать только на модернизацию портовой инфраструктуры. Кроме того, дноуглубление даст дополнительные пропускные возможности не только для группы ТИС, но для всех операторов, работающих в акватории порта «Южный».

«Как следствие, создадутся предпосылки для увеличения грузопотока, затем – возрастут налоговые и социальные отчисления от указанных компаний и портовые сборы. Выигрывают все – и бизнес, и АМПУ, и государство, и рабочие порта», - уверены авторы обращения.

Коллектив ТИС также напоминает, что группа компаний за собственные средства построила железнодорожную ветку, которая позволила увеличить грузопоток в том числе на причалах ГП «МТП «Южный».

Авторы документа выражают обеспокоенность тем, что трудовые коллективы двух соседних предприятий пытаются поссорить в чьих-то бизнес-интересах. «Трудовые коллективы ТИС и ГП «МТП «Южный» много лет работают бок о бок. Есть много семей, члены которых работают одновременно на двух предприятиях», - подчёркивается в обращении.

Как сообщалось, 14 сентября АМПУ и ТИС подписали меморандум о взаимопонимании. По условиям меморандума, АМПУ выполнит дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №№18-22 порта «Южный» до 19 м, а углубление операционной акватории этих причалов до 16-19 м осуществит ТИС за собственные средства. Нынешняя глубина операционной акватории составляет 15 м.

ТИС – крупнейший частный морской транспортный узел и крупнейший стивидорный оператор Украины. В группу входит пять современных терминалов: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный. ТИС является одним один из крупнейших налогоплательщиков транспортной отрасли Украины и крупнейшим налогоплательщиком Одесской области. В 2017 году копания заплатила государству более 1 млрд. грн. налогов и более $50 млн. портовых сборов. Портовые терминалы обеспечивают работой около 4 тыс. человек, а в смежных отраслях группой создано 24 тыс. рабочих мест.