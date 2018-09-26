Валентин Резниченко: на дорогах Днепропетровской области строятся весовые площадки

Аналогичные весовые площадки планируют построить на въездах в Кривой Рог, Павлоград, Каменское, Марганец и другие города Днепропетровской области.

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил, что на дорогах Днепропетровщины началось строительство площадок для габаритно-весового контроля (ГВК) грузового автотранспорта.

Строительство первого такого комплекса уже началось на трассе Н-31 Днепр-Кобеляки-Царичанка-Решетиловка, вблизи села Партизанское. Всего ОГА планирует обустроить четыре площадки на въезде в город Днепр.

«По заданию Президента Украины Петра Порошенко на Днепропетровщинемы ежегодно капитально ремонтируем и государственные трассы, и коммунальные дороги. Но самое главное – правильно обслуживать и сохранять дорожное покрытие. Чтобы предупредить появление выбоин и спасти автодороги от больших фур, на подъездах к Днепру мы строим несколько габаритно-весовых комплексов», – отметил Резниченко.

Сейчас подрядчики закладывают основу под новый комплекс в полтавском направлении – на трассе Днепр-Кобеляки-Царичанка-Решетиловка.

Вскоре еще два комплекса появятся в донецком направлении – на шоссе национального значения М-04, а также на запорожской трассе Н-08.

Вес фур будут проверять передвижные лаборатории «Укртрансбезпеки». После контроля водитель получит талон, в котором будет указан вес транспортного средства.

Как известно, на дорогах государственного значения запрещено движение автомобилей весом более 40 тонн. На дорогах местного значения масса машины не можетпревышать весв 24 тонны.

В случае нарушения водитель будет обязан уплатить штраф. На добровольную уплату отводится один месяц. В противном случае будет применено принудительное взыскание в судебном порядке.

«С появлением площадок мы будем контролировать вес фур и накладывать штраф на нарушителей. Только так сможем предотвратить разрушение отремонтированных дорог и уберечь покрытие от перегрузки», – считает Резниченко.

Аналогичные весовые площадки планируют построить на въездах в Кривой Рог, Павлоград, Каменское, Марганец и другие города Днепропетровской области.

За прошедшие три года Днепропетровская ОГА капитально отремонтировала более 500 дорог области, а также объездную дорогу вокруг Днепра.

Работы финансируются из бюджетов области и города.