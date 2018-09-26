«Укрзализныця» меняет свой логотип

Презентация обновленного логотипа состоится на Центральном железнодорожном вокзале Киева 27 сентября.

Акционерная государственная компания «Укрзализныця» обновила свой логотип, который будет представлен общественности в четверг, 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

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«Легендарный знак "Укрзализныци" меняется. Теперь он сочетает лучшие традиции компании и ее мощный потенциал развития. Публичное акционерное общество «Укрзализныця» обновило корпоративный логотип. Презентация обновленного логотипа для СМИ и общественности состоится на Центральном железнодорожном вокзале столицы 27 сентября», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" - "Центр сервисного обеспечения" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с физическим лицом-предпринимателем о предоставлении услуг рекламы в социальной сети Facebook на 739,8 тысячи гривень.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.