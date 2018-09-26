На подъездах к Киеву построят пять двухуровневых развязок

На трассе Киев-Чоп появятся три новые развязки, еще две – на трассе Киев-Одесса.

В пригороде Киева планируют построить пять двухуровневых транспортных развязок. Об этом сообщает "Укравтодор" на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеУкраина откажется от ямочного ремонта дорог уже через пять лет - глава "Укравтодора"

В ведомстве отмечают, что в связи с интенсивной застройкой населенных пунктов недалеко от столицы, количество машин, которые ежедневно ездят по дороге в Киев, существенно увеличилось. В частности, на международной автомобильной дороге М-05 (Киев-Одесса) у населенных пунктов Чабаны, Гатное, Иванковичи, интенсивность движения составляет более 40 000 автомобилей в сутки.

"Понимая необходимость решения ситуации на дорогах М-05, М-06 на подъездах к Киеву, Государственное агентство автомобильных дорог Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) реализует проект повышения безопасности на подходах к Киеву", - говорится в сообщении.

В рамках этого проекта планируется строительство пяти двухуровневых транспортных развязок в пригороде Киева: на дороге М-06 (Киев-Чоп) на повороте к массиву Чайки (км 15+668), в с. Белогородка (км 20+029) и в с. Стоянка (км 21+767), а также на дороге М-05 (Киев-Одесса) – на повороте с. Чабаны (км 15+390) и с. Боярка (км 21+847). На развязках возле Чабанов и Боярки планируют построить эстакады под левоповоротные съезды транспортной развязки. Эстакады для разворота автотранспорта в сторону Киева запроектированы в теле насыпи высотой в 3-4 м з улаштуванням шляхопроводів по основному проїзду автодороги Київ - Одеса.

В "Укравтодоре" отметили, что документация по данным проектам уже прошла государственную экспертизу и утверждена приказом Государственного агентства автомобильных дорог Украины. "После завершения тендерных процедур уже в следующем году могут быть начаты работы по реализации этих проектов.", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») определилось с перечнем дорог, ремонт которых является приоритетным в 2019 году.

На заседании Кабмина 12 сентября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено по сравнению с 2018 годом на 19% - до 57 млрд грн.