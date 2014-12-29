Восстановлено движение по взорванному летом ж/д мосту в Запорожской области

Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, монтаж постоянного пролетного строения путепровода позволил ускорить железнодорожное движение по мосту до 60-80 км/ч вместо ограничения 15 км/ч, которое действовало почти полгода.

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«Замена временного пролетного строения путепровода на постоянное завершена почти на двое суток раньше запланированного, тогда как по графику комплекс ремонтно-восстановительных работ на путепроводе был рассчитан на четверо суток (с 09:00 24 декабря и до 09:00 28 декабря), однако приднепровские железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы завершить эти работы досрочно», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня на 252-м км перегона Ореховская - Малая Токмачка посторонние лица совершили подрыв железнодорожного моста через автодорогу, в результате чего перегон поначалу был закрыт для движения поездов.

Данный железнодорожный мост в Запорожской области был построен 1902 году и восстановлен в 1949-м. Это 4-прогнонное металлическое сооружение высотой 89 м над автодорогой Запорожье – Великий Токмак.