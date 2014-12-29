«Укрзализныця» на праздники готова перевезти более 2,1 млн пассажиров

«На период новогодних и рождественских праздников «Укрзализныця» назначила 15 дополнительных поездов, а это почти 80 тыс. мест. Всего на период зимних праздников с 27 декабря и по 12 января пассажирам предложено более 2,1 млн мест, из которых в западном направлении – 381,8 тыс. мест», - сказано в пресс-релизе ведомства.

Согласно сообщению, в период новогодних и рождественских праздников по Украине будут курсировать следующие дополнительные поезда: №291/292 Киев – Львов, №207/208 Киев - Ужгород, №239/240 Киев - Ужгород, №267/253 Киев - Ужгород, №219/220 Киев - Ивано-Франковск, №269/270 Киев - Ивано-Франковск, №217/218 Киев - Ивано-Франковск, №795/796 Киев - Винница, №210/209 Николаев - Киев, №242/241 Одесса - Ужгород, №272/273 Одесса - Черновцы, №501/502 Днепропетровск - Львов, №509/510 Днепропетровск – Львов, №542/541 Кривой Рог – Львов, а также поезд №564 Краматорск – Ивано-Франковск, предназначенный для перевозки групп детей.

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Кроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы графиковых поездов №773/774 Киев - Каменец-Подольский, №225/226 Ужгород - Харьков, №782/774, 773/781 Кременчуг, Полтава - Киев и №798/797 Одесса - Винница.

В целом, «Укрзализныця» подготовила более 3 тыс. пассажирских вагонов к работе в зимний период, из которых 2583 оборудованы системой электрообогрева.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало декабря на зимние праздники "Укрзализныця" предложила пассажирам около 1,4 млн билетов на поезда дальнего следования по самым популярным направлениям.

Также «Укрзализныця» сообщила, что не планирует прекращать железнодорожное пассажирское сообщение с Российской Федерацией, в то время как Российские железные дороги (РЖД) с 14 декабря отменили 4 поезда, курсирующих через территорию Украины.