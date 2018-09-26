АМКУ выясняет, не обманывают ли мобильные операторы украинцев сокращением действия тарифов до 4 недель
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование вопроса повышения платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем уменьшения расчетного периода оплаты с месяца до четырех недель.
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В АМКУ проанализировали тарифы мобильных операторов.
"Согласно условиям, например, тарифа "Киевстар 4G Онлайн", размещенных на официальном сайте АО "Киевстар", плата за пакет услуг 75 гривень снимается раз в четыре недели. Согласно условиям, например, тарифа "Vodafone SuperNet Start", размещенных на официальном сайте ЗАО "ВФ Украины", базовая стоимость пакетов услуг на четыре недели составляет 65 гривень. Согласно условиям, в частности, тарифа "Хайп", размещенных на официальном сайте ООО "Лайфселл", стоимость тарифа - 75 гривень на четыре недели", - говорится в сообщении.
По итогам своего исследования, Антимонопольный комитет Украины направил трем операторам требования для выяснения "правомерности таких нововведений и донесения их содержания до абонентов".
Как сообщал УНИАН, ранее оператор мобильной связи lifecell обратился в Антимонопольный комитет с просьбой проверить справедливость ценообразования мобильных операторов "Киевстар" и Vodafone в регионах. Компания, в частности, считает, что стоимость звонков на другие сети в некоторых региональных тарифных планах конкурентов значительно завышена и создает барьер для свободной смены оператора.