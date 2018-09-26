АМКУ выясняет, не обманывают ли мобильные операторы украинцев сокращением действия тарифов до 4 недель

Комитет направил "большой тройке" мобильных операторов требования для выяснения правомерности таких нововведений.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал исследование вопроса повышения платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем уменьшения расчетного периода оплаты с месяца до четырех недель.

Читайте также«Киевстар» проиграл АМКУ дело о посекундной тарификации

В АМКУ проанализировали тарифы мобильных операторов.

"Согласно условиям, например, тарифа "Киевстар 4G Онлайн", размещенных на официальном сайте АО "Киевстар", плата за пакет услуг 75 гривень снимается раз в четыре недели. Согласно условиям, например, тарифа "Vodafone SuperNet Start", размещенных на официальном сайте ЗАО "ВФ Украины", базовая стоимость пакетов услуг на четыре недели составляет 65 гривень. Согласно условиям, в частности, тарифа "Хайп", размещенных на официальном сайте ООО "Лайфселл", стоимость тарифа - 75 гривень на четыре недели", - говорится в сообщении.

По итогам своего исследования, Антимонопольный комитет Украины направил трем операторам требования для выяснения "правомерности таких нововведений и донесения их содержания до абонентов".

Как сообщал УНИАН, ранее оператор мобильной связи lifecell обратился в Антимонопольный комитет с просьбой проверить справедливость ценообразования мобильных операторов "Киевстар" и Vodafone в регионах. Компания, в частности, считает, что стоимость звонков на другие сети в некоторых региональных тарифных планах конкурентов значительно завышена и создает барьер для свободной смены оператора.