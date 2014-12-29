"Укрзализныця" из-за подрыва моста ограничила отправку грузов в Мариуполь

Согласно информации на сайте «Укрзализныци», конвенция была принята 24 декабря этого года и действует до отмены.

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В частности, запрещена отправка всех грузов на станции Мариуполь, Мариуполь-порт и Мариуполь-порт-экспорт для всех грузополучателей.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 декабря в Мариуполе террористы подорвали железнодорожный мост через реку Кальчик на 1260 км ж/д перегона. Движение поездов в районе железнодорожного вокзала и морского торгового порта было временно приостановлено, а поезда временно следовали до ст. Сартана, откуда организована доставка пассажиров автобусами до Мариуполя.

Министерство внутренних дел Украины квалифицировало взрыв железнодорожного моста в Мариуполе как теракт.

В конце июля из-за нанесенных террористами повреждений объектам железнодорожной инфраструктуры на востоке Украины, "Укрзализныця" запретила отправку грузов более чем на 50 станций Донецкой железной дороги.