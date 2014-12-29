С 30 декабря водители смогут оплачивать штрафы через мобильные терминалы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи начальника Департамента Госавтоинспекции Украины Анатолия Сиренко с руководителями региональных подразделений.

Как отметили в пресс-службе, в целях эксперимента такая услуга была введена сначала в Днепропетровской области и затем была распространена на столицу.

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«Эксперимент прошел удачно, и сегодня терминалы получили представители других областей, кроме Донецкой и Луганской», - отметил Сиренко во время встречи.

В Госавтоинспекции также напомнили, что произвести оплату штрафов таким образом можно только за нарушение правил дорожного движения, принятие решений о наложении штрафных санкций за которые входит в компетенцию Госавтоинспекции. Выбор способа оплаты штрафа зависит только от желания водителя. Сделать это с помощью терминала или в кассе банковского учреждения - каждый выбирает по своему усмотрению.

Напомним, с 15 декабря в 15 столичных автомобилях ГАИ были установлены такие платежные терминалы. Нарушители правил дорожного движения могут заплатить штрафы, не отъезжая от места дорожного происшествия. Заставлять платить немедленно недобросовестных водителей инспекторы ГАИ не имеют права, только предлагают варианты - или платить через терминал в машине, или в кассе банка. Это касается штрафов за мелкие нарушения, за которые не предусмотрено изъятие водительских прав.