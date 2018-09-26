Более 6 миллионов украинцев оказались без телевидения после отключения аналога

По состоянию на сегодня цифровой сигнал покрывает только около 80-85% территории Украины, а не 95%, как было заявлено провайдером-монополистом «Зеонбудом».

Более 6 млн украинцев оказались без телевидения в результате отключения аналогового сигнала в стране, сообщил УНИАН член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш.

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«Еще в средине лета для 2,4 млн домохозяйств единственным типом приема было аналоговое вещание. А это уже, минимум, 6 млн человек. И чтобы перейти на «цифру», им нужно приобрести либо современный телевизор, либо сет-топ-боксы (тюнеры для приема цифрового сигнала, – УНИАН). Но в таком количестве их физически (в стране - УНИАН) нет», - сообщил Черныш.

При этом, по словам члена Нацсовета, покупка тюнера – не гарантия подключения к цифровому телевидению.

«Белых пятен» в получении цифрового телевизионного сигнала оказалось гораздо больше, чем прогнозировалось. И это говорит о том, что цифрой покрыто явно не 95% территории Украины, как уверяет «Зеонбуд», а, как минимум, на 10-15% меньше», - сказал Черныш.

Он также отметил, что жалобы в Нацсовет поступают не только от отдельных граждан Украины, а от областных администраций.

Так, Тернопольская ОГА заявила об отсутствии на 40% территории области цифрового сигнала.

По словам Черныша, еще в начале 2018 года Межведомственная комиссия указала провайдеру-монополисту цифрового эфирного телевидения «Зеонбуду» на необходимость достроить 47 дополнительных ретрансляторов для покрытия части «белых пятен» в 19 областях, однако до сегодня ни один дополнительный ретранслятор установлен не был.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018 года.

29 августа на заседании правительства было принято решение о продлении аналогового вещания на приграничных территориях с РФ (для НОТУ и региональных телекомпаний без цифровых лицензий) до 1 мая 2019 года.