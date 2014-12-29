"Укрзализныця" в 2014 году продала через интернет почти 6 млн билетов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци").

Согласно сообщению, с начала внедрения услуги интернет-продажи проездных документов в феврале 2013 года «Укрзализныця» реализовала более 13,5 млн билетов, из них 3,7 млн – электронных проездных документов, которые дают право на проезд без обращения в железнодорожные кассы для обмена бланка заказа на перевозочный документ установленного образца.

В пресс-службе отмечают рост популярности услуги интернет-продажи билетов на поезда категории «Интерсити» и «Интерсити+» в этом году. Так, с начала года на поезда этих категорий через интернет было реализовано около 60% от всех билетов.

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По данным пресс-службы, в октябре этого года интернет-продажи ж/д билетов составили 14,6% от общего количества реализованных проездных документов, а в ноябре этот показатель вырос до 17,3%.

Также сообщается, что в декабре пассажиры зарезервировали и приобрели через интернет почти 688,7 тыс. билетов, из них 472 тыс. - электронных.

В пресс-службе напомнили, что электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

С 18 ноября студенты и учащиеся профессионально-технических учебных заведений, данные которых внесены в Единую государственную электронную базу Министерства образования и науки Украины, получили право покупать льготные железнодорожные билеты по интернету через официальный сайт "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в интернете в среднем в сутки составляет 16 тыс. проездных документов, тогда как всего оформляется 110 тыс. билетов.

Ранее электронный билет можно было приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Однако теперь оформить электронный билет можно также и через украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочту» и через крупнейший в Украине «ПриватБанк».

Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд.

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от их общего количества.

Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа – фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.