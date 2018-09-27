В Украине вступил в силу закон, который позволяет полиции эвакуировать авто (видео)

Минимальная стоимость оплаты стоимости услуг по эвакуации составит 864 гривни.

Сегодня, 27 сентября, вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств". Об этом сообщает ТСН.uа.

Читайте такжеКабмин: водители с первым двухлетним удостоверением при нарушении будут лишены его навсегда

Так, закон был принят 21 декабря 2017 года и опубликован в газете "Голос Украины" 31 марта 2018.

Отныне этот закон предусматривает разрешение полиции эвакуировать автомобили, препятствующие движению транспорта.

Согласно законопроекту, эвакуация может осуществляться, если авто находится: на проезжей части в 2 и больше рядов, на железнодорожных переездах, трамвайных путях, на эстакаде, на мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выездов из близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.

Кроме того, обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении. Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Согласно законопроекту, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадками для платной парковки, влечет за собой наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковку.

Читайте такжеЭвакуировать авто в Киеве продолжит мариупольская «прокладка» по втрое завышенным тарифам - СМИ

Парковки на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет за собой наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги пользования парковкой.

Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.

Инспекторам с парковки запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.

Возврат транспортного средства производится после оплаты стоимости услуг по транспортировке и хранению атвтомобиля.

Как сообщает в Facebook сообщество "Дорожный ликбез", стоимость услуг транспортировки автомобиля:

– до 2-х тонн – 600 гривень,

– от 2-х до 3-х тонн – 700 гривень,

– от 3-х тонн - 850 гривень.

Стоимость хранения автомобиля с 1-й по 7-е сутки - 120 гривень в сутки и 20 гривень за каждые следующие сутки. Стоимость без НДС.

Таким образом, минимальная стоимость оплаты стоимости услуг по эвакуации составит 864 гривни с НДС без учета суммы наложенного штрафа за нарушения ПДД.