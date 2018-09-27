"Укрзализныця" обновила логотип (фото)

Обновленный логотип представили на столичном вокзале.

"Укрзализныця" сегодня, 27 сентября, представила обновленный корпоративный логотип, сообщает ТСН.ua.

"Теперь он сочетает лучшие традиции компании и ее мощный потенциал развития", - отметили в пресс-службе компании.

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Презентация проходит на Центральном железнодорожном вокзале Киева 27 сентября.

На первый путь вокзала "Киев-Пассажирский" будет подан пассажирский и грузовой поезда, забрендированные новым логотипом, присутствующим продемонстрируют образцы брендированной продукции.

Предыдущий логотип выглядел так: