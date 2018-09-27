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"Укрзализныця" обновила логотип (фото)

11:24, 27 сентября 2018
Транспорт/Связь
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"Укрзализныця" представила обновленный логотип / фото УНИАН
В УЗ считают, что новый логотип сочетает лучшие традиции компании / фото ТСН.ua

"Теперь он сочетает лучшие традиции компании и ее мощный потенциал развития", - отметили в пресс-службе компании.

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Презентация проходит на Центральном железнодорожном вокзале Киева 27 сентября.

На первый путь вокзала "Киев-Пассажирский" будет подан пассажирский и грузовой поезда, забрендированные новым логотипом, присутствующим продемонстрируют образцы брендированной продукции.

Предыдущий логотип выглядел так:

фото ТСН.ua

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Теги: #Укрзализныця