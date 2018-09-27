Филиппинский изобретатель создал дрон для передвижения по городу (видео)
11:42, 27 сентября 2018Транспорт/Связь
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Мужчина построил воздушное авто, чтобы не стоять в пробках.
Мужчина построил воздушное авто, чтобы не стоять в пробках / фото ТСН.ua
Филиппинский изобретатель показал публике одноместный дрон, которым планирует передвигаться по столице.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Машина бывшего танцора КИКС Мендиола - поднимается относительно невысоко, на семь метров, но может лететь со скоростью 60 километров в час с водителем весом до 100 килограмм", - говорится в сообщении.
Филиппинский изобретатель показал дрон, на котором планирует передвигаться по городу
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