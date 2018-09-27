Филиппинский изобретатель создал дрон для передвижения по городу (видео)

Мужчина построил воздушное авто, чтобы не стоять в пробках.

Филиппинский изобретатель показал публике одноместный дрон, которым планирует передвигаться по столице. Читайте такжеВ Украине изобрели искусственное сало для вегетарианцев (фото) Об этом сообщает ТСН.ua. "Машина бывшего танцора КИКС Мендиола - поднимается относительно невысоко, на семь метров, но может лететь со скоростью 60 километров в час с водителем весом до 100 килограмм", - говорится в сообщении.

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