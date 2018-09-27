В "Киевстаре" пропал мобильный интернет - пользователи жалуются на сбой
В четверг, 27 сентября, пользователи "Киевстара" массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом.
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Об этом сообщает Фокус.
Об отсутствии мобильного интернета "Киевстар" сообщают жители Киева, Сум и Днепра. Они оставляют комментарии на странице мобильного оператора в Facebook.
"Не знаю, что там с 4G, но у меня сегодня в Сумах вообще никакого "G" нет". "В Киеве на Печерске на некоторых номерах КС пропал мобильный интернет. Любой. При перезагрузке телефона на секунду появляется и пропадает", - пишут пользователи.
Как сообщал УНИАН, в Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета.
Министерство экономического развития и торговли планирует юридически закрепить ограничения минимальной скорости интернета в 30 Мбит/с, если для строительства инфраструктуры привлекаются государственные деньги.