В "Киевстаре" пропал мобильный интернет - пользователи жалуются на сбой

Об отсутствии мобильного интернета от "Киевстар" сообщают жители Киева, Сум и Днепра.

В четверг, 27 сентября, пользователи "Киевстара" массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

Читайте также«Киевстар» проиграл АМКУ дело о посекундной тарификации

Об этом сообщает Фокус.

Об отсутствии мобильного интернета "Киевстар" сообщают жители Киева, Сум и Днепра. Они оставляют комментарии на странице мобильного оператора в Facebook.

"Не знаю, что там с 4G, но у меня сегодня в Сумах вообще никакого "G" нет". "В Киеве на Печерске на некоторых номерах КС пропал мобильный интернет. Любой. При перезагрузке телефона на секунду появляется и пропадает", - пишут пользователи.

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят установить минимально допустимую скорость интернета.

Министерство экономического развития и торговли планирует юридически закрепить ограничения минимальной скорости интернета в 30 Мбит/с, если для строительства инфраструктуры привлекаются государственные деньги.