Омелян назвал три шага для реанимирования «Укрзализныци»

По словам министра инфраструктуры, сейчас минимум 25% продукции украинских предприятий лежит на складах из-за неспособности «Укрзализныци» перевозить такой объем.

Чтобы преодолеть ситуацию, сложившуюся в «Укрзализныци», необходимо принять соответствующие кадровые решения, запустить ремонтную базу и остановить коррупцию. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью Алексею Арестовичу.

По данным министра,«Укрзализныця», которая напрямую влияет на 5% ВВП страны, генерирует огромные убытки и для себя, и для смежных отраслей. Так, последние 2 года минимум 25% продукции либо остается на складах, либо не производится вообще, поскольку железная дорога не способна перевести такой объем. По этой же причине на сегодня перевезено только 45% урожая, остальное до сих пор в полях или на элеваторах. «Сейчас на каждой закупке крадут 30-40% а то и больше, эти цифры подтвердило и НАБУ. Если красть половину всего что есть, как долго любая компания протянет?», - сказал министр.

По мнения Омеляна, решить проблему призван контракт с General Electric на поставку дизельных тепловозов серии Evolution и 40%-локализацию производства в Украине: «У нас почти тысячи единиц локомотивов не хватает, поэтому имеем дикие проблемы с перевозками, фактор брошенных поездов и коррупцию, когда за каждый вагон где-то там в центральной части Киева собирают таксы - 4 тыс. грн за подачу».

При этом министр добавил, что поставка новых локомотивов - «капля в море», и «Укрзализныця» требует «кардинальных и быстрых» решений.

Напомним, в феврале 2018 года американская корпорация General Electric и «Укрзализныця» подписали рамочное соглашение на 1 млрд долл. Первый этап предусматривает поставку 30 локомотивов, а также локализацию производства в Украине, что составляет 10% конечной стоимости соглашения. На этом этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистемы, а также некоторые элементы кабины.