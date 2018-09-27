В УЗ рассказали, на каких вагонах появится новый логотип компании (фоторепортаж)

Над обновлением логотипа работало агентство Galagan на бесплатной основе, заявили в компании.

Акционерная государственная компания «Укрзализныця» не планирует наносить обновленный логотип компании на старые вагоны.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов пресс-конференции.

«Было принято решение, что мы будем менять логотип только при капитальном ремонте или на новых вагонах. Принудительно мы не будем перекрашивать старые названия. Новые вагоны и локомотивы будут с новым логотипом. Таким образом можно будет увидеть, как меняется компания. Наша задача - переломить отношение людей к “Укрзализныце», - сказал он.

Кравцов отметил, что над обновлением логотипа работало агентство Galagan на бесплатной основе.

Также, он подчеркнул, что старый логотип не соответствовал требованиям современности. «Мы старались обновить логотип, но и сохранить старые традиции. Новый логотип символизирует движение вперед», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" сегодня, 27 сентября, представила обновленный корпоративный логотип.