цей матеріал доступний українською

В УЗ рассказали, на каких вагонах появится новый логотип компании (фоторепортаж)

14:21, 27 сентября 2018
Транспорт/Связь
650 0
"Укрзализныця" обновила логотип / фото УНИАН

Читайте такжеВ "Укрзализныце" назвали оптимальную численность штата компании

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов пресс-конференции.

«Было принято решение, что мы будем менять логотип только при капитальном ремонте или на новых вагонах. Принудительно мы не будем перекрашивать старые названия. Новые вагоны и локомотивы будут с новым логотипом. Таким образом можно будет увидеть, как меняется компания. Наша задача - переломить отношение людей к “Укрзализныце», - сказал он.

Кравцов отметил, что над обновлением логотипа работало агентство Galagan на бесплатной основе.

Также, он подчеркнул, что старый логотип не соответствовал требованиям современности. «Мы старались обновить логотип, но и сохранить старые традиции. Новый логотип символизирует движение вперед», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" сегодня, 27 сентября, представила обновленный корпоративный логотип.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укрзализныця#ребрендинг