Порошенко попросили помочь Днепру получить от Кабмина деньги на новый аэропорт

На сайте Президента обнародована петиция с просьбой выделить госфинансирование на новый аэропорт.

На сайте Президента Украины появилась петиция, авторы которой обращаются с просьбой о предоставлении бюджетного финансирования на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Днепре - государственной части сметной стоимости строительства нового аэропорта.

Как указано в петиции, нынешняя ВПП международного аэропорта «Днепр», построенная в 50-60-х гг прошлого века, находится в плачевном состоянии, поскольку ее последнее обновление проводилось около тридцати лет тому назад: «Покрытие (взлетно-посадочной полосы) находится в критическом состоянии и исчерпало свой эксплуатационный ресурс. Верхний слой летного поля имеет значительные повреждения. Жители и гости города жалуются на плохой сервис, завышенные цены. Туристические компании составляют маршруты для своих клиентов с местом вылета из Запорожья или Киева. Однако, жителям Днепра и области было бы намного удобнее летать из родного города», — говорится в тексте обращения на сайте президента.

Авторы петиции обращают внимание, что вопрос о реконструкции и развитии международного аэропорта «Днепр», модернизации его аэровокзального комплекса, обсуждается с 2013 года. Но из-за отсутствия государственного финансирования на строительство современной взлетно-посадочной полосы воздушные ворота Днепра до сих пор являют собой удручающее зрелище, «аэропорт Днепра является международным, но его внешний вид и техническое состояние не соответствует данному статусу и оставляет желать лучшего. Просим осуществить финансирование из государственного бюджета на реконструкцию и модернизацию или строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта города Днепр в размере 2,7 млрд. грн», — говорится в обращении.

Авторы петиции напоминают, что уже сегодня есть инвестор, который готов финансировать реконструкцию построить новый терминал.

«Група DCH заявила о готовности вложения инвестиций в реконструкцию существующего терминала и / или строительство нового в аэропорту, при условии, что за счет государственных средств будет проведена реконструкция аэродромного комплекса. Следует заметить, что вышеуказанная организация, в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу провела строительство нового терминала в Международном аэропорту «Харьков».

В DCH подтверждают, что готовы оперативно приступить к работам в аэропорту Днепра, поскольку урегулировали все юридические вопросы, связанные с правом собственности на существующий терминал, и располагают всеми необходимыми финансовыми, материальными, организационными и кадровыми ресурсами.

«Я бы взял 2,5-3 года – с момента, как только первая лопата воткнется. Я думаю, тысячи три рабочих на объект мы можем вывести. Излишеств мы не будем устраивать, но не пожалеем денег (где-то порядка $60-70 млн.). Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата… Если государство не выделит деньги на финансирование строительства полосы и перронов, то я не начну строительство [аэровокзала — ред.]. Бессмысленно строить терминал в чистом поле. Это, знаете, как если железнодорожную станцию построить без подведенных рельсов», — рассказал недавно президент и владелец группы DCH Александр Ярославский, комментируя свою готовность принять участие в проекте по модернизации международного аэропорта Днепра.

Ранее депутаты горсовета Днепра поддержали петицию горожан о строительстве нового аэропорта и обратились к Кабинету министров Украины с просьбой выделить средства из госбюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и аэродрома. В своем обращении депутата горсовета Днепра отметили, что город, будучи крупным деловым и промышленным центром Украины, «остается без надлежащего авиасообщения», а «перелет из Днепра в Киев стоит дороже, чем перелет из Киева в Копенгаген или Лондон, в то время как сам аэропорт закрыт для большинства перевозчиков, сократил количество рейсов, а его ненадлежащее состояние пагубно влияет на экономическое развитие города, региона и страны в целом. Таким образом, депутаты горсовета Днепра поддержали инициативу мэра города Бориса Филатова, который выступает за привлечение частного инвестора для возведения современного терминала аэропорта и добивается, чтобы правительство выделило деньги на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, находящейся в государственной собственности.

«Взлетной полосы нет. Она в ужасном состоянии, - описал состояние аэропорта Днепра в одном из своих интервью Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины. - Нужно полностью строить новую. Терминал там тоже плохой. Публичное обязательство о том, что готов построить терминал за свой счет, дал Ярославский. Государство начинает строить взлетную полосу, Ярославский — терминал».

Международный аэропорт Харькова, наряду с другими объектами инфраструктуры города, был построен группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки "первой столицы" к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Общий объем инвестиций бизнесмена в проект, включая в строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составил свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию находящегося в госсобственности аэродрома.

Сейчас Международный аэропорт "Харьков" входит в авторитетный международный рейтинг ACI EUROPE, который составляет Международный совет аэропортов. Сегодня в перечне авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок, среди которых Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai и многие другие другие.