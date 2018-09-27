Силовики проводят обыски в 15 областях из-за миллионных хищений в "Укравтодоре"

С 10 утра силовики синхронизировано проводятся обыски в 15 областях. К следственным действиям привлечено более полусотни правоохранителей.

В рамках расследования правоохранители обнаружили списание государственных средств Службы автомобильных дорог в 15 областях Украины, по предварительным данным сумма ущерба государству составляет более 224 миллионов гривень.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"С 10 утра синхронизировано проводятся обыски в 15 областях. К следственным действиям привлечено более полусотни правоохранителей", – уточнила в комментарии изданию пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В частности, продолжаются санкционированные обыски в службе автомобильных дорог в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

По словам Максимец, подозрение объявили пока одному топ-должностному лицу – первому заместителю начальника Службы автомобильных дорог в Киевской области (подозрение в служебной халатности, повлекшей миллионные убытки государства объявлено 27 сентября).

"По остальным решение будет приниматься по результатам обысков и следственных действий", – добавила она

В отношении чиновника Киевской области следствие установило, что он провел финансово необеспеченные тендеры на выполнение строительных работ, а также подписал акты об их выполнении, заведомо зная о невозможности их оплатить из-за отсутствия средств на счетах Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Благодаря искусственно созданной задолженности подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали со Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму свыше 4 миллиона гривень, нанеся ущерб государственному бюджету на указанную сумму.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.