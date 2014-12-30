Из-за снегопадов в 4 областях южной Украины ограничено движение транспорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента Госавтоинспекции МВД Украины.

Так, по данным ГАИ, для обеспечения безопасности дорожного движения, бесперебойной работы снегоуборочной техники в настоящее время действуют ограничения движения транспорта на автодорогах:

Читайте такжеВ Одессе и Николаеве парализовавший город снегопад сопровождается молниямиВ Запорожской области:

- М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, с 255 по км 283 км (от границы Днепропетровской области до г. Запорожье);

- М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, с 299 по 340 км (от г. Запорожье до г. Васильевка);

- Н-08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье, с 474 по 452 км (от Запорожья до границы с Днепропетровской областью);

- Н-15 Запорожье – Донецк, с 8 по 74 км (от г. Запорожье до границы с Днепропетровской областью);

- Н-23 Кировоград - Кривой Рог – Запорожье с 319 по 309 км (от Запорожья до границы с Днепропетровской областью);

- Т-08-03 Запорожье – Мариуполь с 10 по 178 (от Запорожья до границы с Донецкой областью).

В Николаеве на период времени с 06:00 по 18:00 30 декабря введено временное ограничение на въезд на территорию города транзитного грузового транспорта.

Также начиная с 16:00 29 декабря закрыто движение автотранспорта до окончания непогоды на всех автодорогах общего пользования Николаевской области государственного и местного значения.

Наиболее сложные участки в этой области:

- Р-06 «Ульяновка-Николаев» (между населенными пунктами город Новая Одесса и село Константиновка);

- Н-11 «Днепропетровск-Николаев» (между населенными пунктами с. Зеленый яр и с. М-Погорелово);

- Н-14 «Александровка-Кировоград-Николаев» (между населенными пунктами с. Антоновка и с. Капустино);

- М-14 «Одеса-Николаев-Новоазовск» (между населенными пунктами с. Нечаянное и с. Половинки);

- М-14 «Одесса-Николаев-Новоазовск» (между населенными пунктами с. Зеленый Яр и с. Шевченково);

- Т-15-06 «Николаев-Домановка-Березки» (между населенными пунктами г. Николаев и с. Ульяновка);

- Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков» (между населенными пунктами г. Николаев и с. Парутино).

В Одесской области 29 декабря с 15-и часов было запрещено движение всех транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования по следующим направлениям выезда и въезда в г. Одесса:

- М15 «Одесса-Рени», с 12 по 306 км;

- М16 «Одесса-Кучурганы», с 12 по 59 км;

- М14 «Одесса-Мелитополь» с 21 по 52 км;

- Р70 «Одесса-Б.Днестровский» с 11 по 104 км;

- М27 «Одесса-Ильичевск» с 9 по 21 км.

В то же время по состоянию на 04.40 30 декабря в соответствии с решением службы автомобильных дорог в Одесской области возобновлено движение всех категорий транспортных средств по автомобильной дороге М05 «Киев-Одесса» с 320 по 464 км.

Между тем в Херсонской области ограничено движение всех транспортных средств от границы Николаевской области до города Херсон на участке автомобильных дорог:

- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 177-206 км;

- Р-47 Херсон –Н.Каховка – Геническ, 0 – 55 км.

Ограничено движение грузового и пассажирского транспорта в Херсон и в направлениях в города Запорожье, Днепропетровск, Николаев, информирует ГАИ.