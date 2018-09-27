"Киевстар" сообщил о восстановлении работы мобильного интернета после сбоя

В данный момент сеть оператора работает в обычном режиме.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Киевстар" устранил временный сбой в работе интернет-покрытия.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

"Кратковременные технические сложности в работе услуги передачи данных, возникшие 27 сентября на одном из участков сети, сказались на небольшой группе абонентов и были оперативно устранены в течение 40 минут", - рассказали в компании. При этом в "Киевстаре" не смогли уточнить причины возникших неполадок.

На данный момент сеть "Киевстар" работает в обычном режиме.

"Клиентам доступны все услуги связи, в том числе - 3G и 4G", - отметили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о массовых сбоях в работе интернет-покрытия мобильного оператора в Киевской, Сумской и Днепропетровской областях.

Как сообщал УНИАН, 1 июля мобильный оператор "Киевстар" расширил покрытие 4G в Киеве, 3 июля – в Одессе и ряде курортов Украины, а 9 июля - в Виннице и 80 других населенных пунктах области.

Справка УНИАН. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.