Легендарный армейский Hummer H1 превратили в трековый автомобиль (фотогалерея, видео)

Автомобилю уменьшили дорожный просвет и увеличили мощность двигателя.

Компания Mil-Spec Automotive превратила армейский внедорожник Hummer H1 на 800-сильный автомобиль для асфальтовых кольцевых трасс.

Автомобилю уменьшили дорожный просвет и увеличили мощность двигателя, сообщает "Новое время" со ссылкой на Motor1.

Проект Track Titan в компании сделали специально для тестов своего 800-сильного 6,6-литрового дизеля Duramax с коробкой передач Allison 1000. В качестве основы был взят четырехдверный пикап образца 1987 года.

Читайте такжеВозвращение легенды: производитель показал первое фото новой Toyota Supra

Полный привод и блокировка дифференциала сохранились, но дорожный просвет уменьшился почти до нуля, были установлены усиленные тормоза Wilwood. Для дополнительного стиля и лучшего сцепления с дорогой были установлены низкопрофильные шины Pirelli P-Zero.

"Стандартный мотор Duramax V8 с рабочим объемом 6,6 литра получил особый пакет доработок, благодаря которым агрегат способен развивать до 800 лошадиных сил и 2 034 Нм крутящего момента", - отметил представитель Mil-Spec Иан Брукман.

По его словам, серийного будущего у такого внедорожника нет. Трековый вариант Hummer H1 дальше тестового образца не продвинется и клиентам продавать столь радикально доработанный автомобиль планов нет.