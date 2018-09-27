Украина применила санкции к ряду транспортных предприятий России

Под санкции попали предприятия, заключившие контракты с подконтрольными оккупантам организациями.

Украина применила специальные санкции и ограничительные меры к отдельным субъектам предпринимательской деятельности России, заключившим контракты с предприятиями транспортной отрасли, подконтрольными оккупантам.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Применены специальные санкции и ограничительные меры к отдельным субъектам предпринимательской деятельности РФ, заключившим контракты с предприятиями транспортной отрасли, подконтрольными оккупационной администрации ОРЛО", - говорится в сообщении.

Так, в течение 2018 года ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические соглашения" с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории.

"На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила» Луганской таможни. В то же время указанные российские субъекты хозяйственной деятельности пытались наладить бизнес с отечественными предприятиями на подконтрольной украинской власти территории", - отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила, причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Сейчас Совет национальной безопасности и обороны Украины и Минэкономики ввели санкции в отношении ряда предприятий РФ, в том числе АО «РЖД Логистика», ООО «Промкомплекспласт», ООО «Газголдер» и других субъектов хозяйствования РФ. Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают вывод капиталов за пределы нашего государства», - добавили в СБУ.