В Украине запретили проектирование временных парковок на тротуарах

В силу также вступил закон, который определяет размеры штрафа за неправильные парковки, в том числе на тротуарах.

С 1 сентября 2018 года вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию улиц и дорог населенных пунктов, которые, в частности, не допускают проектирования автостоянок временного хранения на тротуарах.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"С 1 сентября в Украине действуют обновленные нормы относительно улиц и дорог, которые запрещают проектировать временные автостоянки на тротуарах. Это будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах, налаживанию транспортного движения в населенных пунктах и уменьшению пробок, а также минимизации возможных аварий с участием пешеходов. Такие принципы действуют в большинстве цивилизованных стран Европы и мира и наконец начинают реализовываться у нас", - сказал он.

Так, согласно новым ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", проектирование временных автостоянок также не допускается вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения непрерывного и регулируемого движения и на магистралях районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к единице, и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта.

Кроме этого, 27 сентября 2018 года в Украине официально вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств», который определяет размеры штрафа за неправильные парковки, в том числе, на тротуарах, и случаи, при которых транспортное средство может быть отправлено эвакуатором на штраф-площадку.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.