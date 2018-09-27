На дороги возвращаются радары: с завтрашнего дня патрульные начнут получать лазерные TruCAM

В МВД заявляют, что лазерные измерители скорости, которые "лежали" в МВД, были пересертифицированы.

Завтра, 28 сентября, патрульная полиция начнет получать лазерный измеритель скорости TruCAM для фиксации нарушений правил дорожного движения, в частности превышения скорости.

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Об этом сообщил специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения и заместитель председателя Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев на своей странице Facebook.

"Патрульная полиция получила на руки сертифицированные и поверенные "Трукамы". Кроме скорости, прибор может фиксировать факт нарушения правил остановки или стоянки в привязке ко времени и пространству! А это значит, что при наличии водителя будет выписан штраф. А при его отсутствии - эвакуация ТС на штрафплощадку!", - отметил он.

Вместе с тем, предстоящее поступление TruCAM в комментарии УНИАН подтвердил директор Департамента МВД Украины Артем Шевченко.

"Они у нас уже были. Они не поступали. Завтра поступят... уже завершен процесс пересертификации, их надо было юридически еще раз пересертифицировать", - сказал Шевченко.

"Они были пересертифицированы. Главный элемент - начало контроля скорости. Но их немного", - добавил он.

Представитель МВД заявил, что патрульные начнут использовать TruCAM "в ближайшее время". В то же время пообещал, что все подробности Департамент патрульной полиции НПУ сообщит завтра, 28 сентября.

Справка. TruCAM - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие устройства от «Визиря» и ему подобных - он использует не радиоволну, а световой луч - лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и месте расположения (координаты) автомобиля, которые выдает TruCAM автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тыс. фото или 16 тыс. видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, поскольку проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.