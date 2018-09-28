ЕИБ выделит "Укрзализныце" и "Укравтодору" 50 миллионов евро кредита

В банке ожидают, что кредитная линия поможет улучшить траснпортную сеть в восточном регионе.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение кредита на сумму 50 млн евро на реализацию проектов в сфере транспортной инфраструктуры для акционерной государственной компании «Укрзализныця» и Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

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Согласно сообщению банка, такое решение совет директоров ЕИБ принял 19 сентября.

Отмечается, что средства предназначены для улучшения взаимодействия в восточном регионе, поддержки для небольших транспортных проектов на местном уровне.

В частности, рамочным кредитом предполагается финансирование проектов в области малой транспортной инфраструктуры на сумму не менее 20 млн евро.

Ожидается, что «инвестиции улучшат безопасность дорожного движения и окажут положительное влияние на экономическое развитие».

Общая стоимость рамочного проекта составляет 110 млн евро, при этом другие источники финансирования не уточняются.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз планирует мобилизовать ресурсы Европейского инвестиционного банка и рассмотрит возможность привлечения внешнего инвестиционного плана ЕС для помощи Украине в развитии инфраструктуры.