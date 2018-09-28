Кличко рассказал, когда в Киеве заработает единый билет для всех видов транспорта

В течение месяца столичные власти представлят электронный билет для проезда в общественном транспорте. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в спецпроекте "Персона грата" в эфире "Украинского радио".

"В течение месяца мы представим электронный билет - единый билет для всех видов коммунального общественного транспорта города. И им будет очень удобно пользоваться ", - сказал Кличко.

Он добавил, что на сегодняшний день электронные системы контроля за проездом в общественном транспорте - валидаторы - уже заканчивают устанавливать. Однако есть еще определенные технические моменты, которые будут решены в течение месяца.

Кличко отметил, что стоимость перевозки общественным транспортом в Киеве - одна из самых низких в Европе. К тому же, коммунальный общественный транспорт в городе убыточный. Следовательно, для надлежащего его функционирования коммунальные транспортные предприятия получают дотации из городского бюджета.

"Поднятие стоимости проезда было вынужденным шагом. Мы не можем допустить банкротства транспортной отрасли. А нам нужно покупать новые троллейбусы, автобусы, трамваи. Строить новые дороги. На все это нужны деньги. Это был непопулярен, но вынужденный шаг. Значительная часть средств от поднятия стоимости проезда в общественном транспорте была направлена в основном на повышение заработной платы работникам этой отрасли, а также пойдут на закупку нового подвижного состава", - отметил городской голова.

Напомним, сегодня "Киевпасстрансу" не хватает почти 2,5 тысячи работников, "Киевскому метрополитену" - около полутысячи из-за низкого уровня зарплаты.

За последние четыре года город обновил парк общественного транспорта на 103 троллейбусы, 100 автобусов, 45 трамваев и модернизировал 135 вагонов метрополитена.