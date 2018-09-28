Асфальтобетонная война: по чьему приказу СБУ обыскивает фирмы, которые строят дороги на Западной Украине (видео)

Как недавние обыски на курорте "Буковель" связанные со строительством автодорог в Украине и кому это выгодно.

Сколько премьер и президент потратят на ремонт дорог в Украине? Но не для украинцев - для себя. Потому и у Гройсмана, и у Порошенко есть интерес в асфальтном бизнесе. А кто будет мешать - того закатают в асфальт. Именно сейчас СБУ обыскивает фирмы которые строят дороги на Западной Украине.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

100, 200, 300 млрд грн уже больше года звучат такие цифры затрат на ремонт дорог в Украине от премьера и президента. Что это - политика, дорожные деньги или большой бизнес?

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ТК "Буковель" - крупнейший в Украине горно-лыжный курорт, который в последний сезон принял 2 миллиона туристов. Они, без сомнения, привезли много денег. В этих потоках на "Буковеле" недавно СБУ искала "что-то незаконное". Но, как пояснили позже в ведомстве, к туристическому комплексу эти обыски не имели никакого отношения.

"... речь идет о качестве автомобильных дорог, потому что на сделках отмывали деньги, клали несертифицированный асфальт, в результате он сходил с первым снегом", - отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В частности, речь идет о работе фирмы "ПБС", которая и ремонтирует дороги на Закарпатье. Экс-основателем этой фирмы является Александр Шевченко, который также является основателем курорта "Буковель" и его первым директором.

Если есть новейший завод и построены качественные дороги, то почему же на "Буковель" навалились две сотни спецназовцев СБУ? Что они на самом деле искали на курорте и асфальтобетонном заводе и даже в ресторане "Сало", что кормит туристов?