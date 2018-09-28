Стало известно, как будут выглядеть терминалы по продаже билетов на экспресс в «Борисполь» (фото)

Пассажиры будут покупать билеты на поезд-экспресс с помощью нового автомата с большим сенсорным экраном.

Пассажиры, которые будут следовать в аэропорт «Борисполь» из вокзала Киева на поезде-экспрессе, будут покупать билеты с помощью нового автомата с большим сенсорным экраном.

Читайте такжеВ УЗ рассказали, на каких вагонах появится новый логотип компании (фоторепортаж)

Финансовый директор ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии с мероприятия по случаю ребрендинга компании. На одном из снимков можно увидеть непривычный для киевского центрального ж/д вокзала терминал по продаже билетов.

Как пояснили ЦТС в УЗ, через такие терминалы будут продаваться билеты на поезд, который соединит столичный вокзал с аэропортом «Борисполь». Руководитель компании Евгений Кравцов смог его протестировать во время презентации в четверг.

Более подробной информации в "Укрзализныце" не представили, пообещав дать расширенный комментарий на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, с Центрального железнодорожного вокзала Киева в Международный аэропорт "Борисполь" будут курсировать 5 рельсовых автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA.

В феврале 2018 года Кабинет министров поддержал разработанный «Укрзализныцей» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в «Борисполь».

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию «Выдубичи» к терминалу D аэропорта «Борисполь». Расчетное время в пути - 35 минут.

Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города и в город из аэропорта, а также разгрузит ключевые городские магистрали.