На вокзале Киева строят платформу для поездов в «Борисполь» (фото)

Поезда в аэропорт будут отправляться с 14 пути, у которого и ведется строительство.

На Центральном вокзале Киева железнодорожники реконструируют платформу возле пути №14. Именно отсюда будут отправляться рельсобусы PESA, которые будут задействованы на ж/д ветке, что соединит столичный вокзал с аэропортом «Борисполь».

Читайте такжеЕИБ выделит "Укрзализныце" и "Укравтодору" 50 миллионов евро кредита

Как передает ЦТС, работы ведутся только с западной стороны платформы. Здесь уже сняли старую брусчатку и на данный момент проводятся земляные работы. Временно закрыт доступ в музей ж/д техники, находящийся по соседству.

Напомним, финдиректор "Укрзализныци" Андрей Рязанцев опубликовал фотографии, на одной из которых можно увидеть непривычный для киевского центрального ж/д вокзала терминал по продаже билетов. Через него и будет вестись продажа проездных документов на поезда до главного аэропорта столицы.

Как стало известно на днях, УЗ готовит для ветки Киев - аэропорт "Борисполь" 5 рельсовых автобусов PESA.