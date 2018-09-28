Просто One: Mercedes назвала свой новый гиперкар (фотогалерея, видео)

Ожидается, что машина с гибридным 1,6-литровым V6 с турбонаддувом и 4 электромоторами позволит развивать более 350 км/ч, что для 1000-сильного гиперкара нормально.

Компания Mercedes-AMG официально подтвердила, что гибридный гиперкар марки будет называться просто One.

Название Project One решено оставить для концепт-кара, пишет "Новое время" со ссылкой на Motor1.

Помимо информации о названии модели в Mercedes-AMG раскрыли некоторые технические данные автомобиля. Например, известно, что заднее антикрыло будет работать в двух режимах — для увеличения прижимной силы и для режима максимальной скорости.

Ожидается, что машина с гибридным 1,6-литровым V6 с турбонаддувом и 4 электромоторами позволит развивать более 350 км/ч, что для 1000-сильного гиперкара нормально.

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На автосалоне в Париже в начале октября, как ожидается, Mercedes-AMG раскроет больше технических данных о машине.

По неофициальным данным, Mercedes-AMG One способен ускоряться с места до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды, а на разгон до 200 км/ч уходит не более шести секунд.

Всего будет построено 275 таких гиперкаров. Все они уже заказаны, цены начинались с 2 275 000 евро. AMG получил около 1100 запросов на новый суперкар, то есть в четыре раза больше, чем планируемый тираж новинки.