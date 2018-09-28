В компании считают, что для возобновления маршрута есть экономические основания.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" намерена возобновить курсирование поезда Киев - Берлин в 2019 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Я бы хотел возобновить символическое сообщение между Киевом и Берлином - поезд, который не курсирует уже много лет, но пользовался высокой популярностью раньше. Мы будем работать, чтобы в течение следующего года предоставить такую возможность украинским пассажирам", - сказал Кравцов.

По его словам, благодаря тому, что компании удалось обновить подвижной состав и сделать более взвешенной тарифную политику, сегодня заполненность на поездах, которые курсируют в европейские страны, достаточно высокая.

"При таких условиях есть экономическое основание расширять сообщение", - отметил Кравцов.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2012 года курсирование поезда №29 Киев – Берлин ("Каштан") было приостановлено.