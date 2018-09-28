Оккупанты жалуются, что у них нет денег на ремонт дорог в Крыму

Ранее оккупационные власти Крыма заявляли, что считают недостаточным количество средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог на полуострове.

В бюджете Крыма недостаточно средств на ремонт дорог, поэтому необходимы дотации из российского бюджета. Об этом 28 сентября сообщил подконтрольный Кремлю "глава" правительства полуострова Сергей Аксенов.

«Потребность содержания дорог ежегодно в Крыму – 7,4 миллиарда рублей, а дорожный фонд – 2,9 миллиарда рублей. То есть при нынешнем финансировании мы только укладываемся в границы содержания, не говоря о том, что нужен ремонт, реконструкция, капитальный ремонт и так далее», – цитирует слова Аксенова Крым. Реалии.

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Самопровозглашенный глава Крыма напомнил, что климатические условия на полуострове «одни из самых сложных для долговечности дорожного покрытия», причиной этого являются многочисленные перепады температур с переходом через точку замерзания в сочетании с осадками в осенне-зимний период.

Накануне оккупационные власти Крыма попросили правительство России выделить 140 млрд рублей на ремонт дорог.

В начале июня Аксенов рассказал, что считает недостаточным количество средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог на полуострове и намерен поднимать этот вопрос в Москве. По его информации, в 2018 году из резервного фонда президента России были выделены 4,5 млрд рублей (1,8 млрд гривен) на строительство, реконструкцию и капремонт дорог Крыма, из бюджета полуострова предусмотрены 2,9 млрд (1,2 млрд грн).