"Укрпошта" удешевит почтовый обмен с Беларусью для бизнеса

Так, с 1 октября для предпринимателей стоимость доставки посылки или мелкого пакета консигнации снижена на 40% при условии заключения договора юридическим лицом и "Укрпоштой".

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" договорился с оператором белорусской национальной почтовой сети "Белпочта" о специальных тарифах на пересылку отправлений, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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Так, с 1 октября для предпринимателей стоимость доставки посылки или мелкого пакета консигнации снижена на 40% при условии заключения договора юридическим лицом и "Укрпоштой".

"С одной стороны производители из Беларуси теперь имеют возможность выставить свои товары на ключевых торговых площадках Украины, с другой - это возможность для украинских предпринимателей продавать товары для более 10 миллионов жителей соседней страны", - отметил первый заместитель генерального директора "Укрпошты" Александр Перцовский.

По его словам, по объемам пересылки отправлений "Укрпоштой" Беларусь входит в топ-15 стран.

Как напомнили в компании, специальные тарифы на доставку e-commerce отправлений также действуют для отправлений в Азербайджан, Казахстан, Молдову, Грузию, Литву и Латвию.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Белпочта" - республиканское унитарное предприятие (РУП), белорусская государственная компания, оператор белорусской национальной почтовой сети. Штаб-квартира - в Минске. Член Всемирного почтового союза с 1947 года.