Президент Петр Порошенко высоко оценил качество ремонта трассы Харьков-Ахтырка

Никогда в Украине за рекордно сжатые сроки не восстанавливали магистраль такой длины – свыше 100 км за четыре месяца. Восстановлено 800 тысяч квадратных метров дороги.

«Сегодня у нас огромный праздник, потому что на дороге Харьков-Ахтырка, а это почти 103 км и 1 млрд 400 млн гривен, впервые с 1980-х годов проведен качественный серьезный ремонт», - заявил президент на церемонии открытия.

Петр Порошенко проехал по дороге и высоко оценил работу дорожных строителей.

«Есть хорошее качество, дорога будет служить людям многие годы», - заверил президент.

Директор «Автомагистрали-Юг» Николай Тимофеев отметил, что капитальный ремонт дороги Р-46 стал возможен благодаря президентской инициативе. Ведь это ключевая транспортная артерия для Харьковской и Сумской областей с очень мощным, интенсивным движением.

«Никогда в Украине за рекордные сжатые сроки не восстанавливали магистраль такой длины - более 100 км за четыре месяца. Восстановлено 800 тысяч квадратных метров дороги. Более 500 сотрудников компании работали в две смены. Привлечено более 300 единиц современной техники. Уложено 200 тысяч тонн щебеночных смесей, 220 тысяч тонн асфальтобетона», - рассказал Николай Тимофеев.

Он отметил, что для реализации проекта компания создала мощную производственную базу: в апреле 2018 в городе Дергачи Харьковской области открылся асфальтобетонный завод мощностью 3500 тонн в сутки. «Это самый мощный завод в Украине, укомплектован самым современным оборудованием. Асфальтобетон с этого завода мы поставляем на все крупные проекты региона. На открытии дороги президент Петр Порошенко заявил, что масштабное строительство дорог будет продолжено. И мы не сомневаемся, что наша компания будет играть в нем важную роль», - добавил директор «Автомагистрали-Юг».

Ранее высокое качество ремонтных работ на дороге Харьков-Ахтырка отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Разметка, дорожные знаки, барьерные ограждения, безопасные съезды - все есть. Качество работ проверили специалисты госпредприятия «Дорожный контроль качества» и ученые Харьковского национального автомобильно-дорожного университета», - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.