"Укрзализныця" по итогам года ожидает 284 миллиона гривень убытков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по итогам 2014 года ожидает получить убыточный финансовый результат в размере 284 млн грн.

В пресс-службе ведомста УНИАН сообщили, что такой финрезультат сформируется в основном за счет убыточности Донецкой железной дороги (ДЖД), которая составит 816 млн грн.

Так, согласно уведомлениям ДЖД, в связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры, что привело к невозможности проведения грузовых операций с вагонными парками, "Укрзализныця", начиная с июля, ввела 12 ограничений на отдельных направлениях на перевозки всех грузов и порожних вагонов назначением на 110 станций. Из них с "Укрзализныци" - 4 ограничения назначением на 48 станций, с "Укрзализныци", СНГ и стран Балтии - 8 ограничений назначением на 62 станции ДЖД, из которых 2 ограничения назначением на 20 станций ДЖД с «Укрзализныци» были введены в действие в ноябре.

По состоянию на 23 декабря, на основании обращений ДЖД разрешена нагрузка назначением на 30 станций с "Укрзализныци", три станции с Донецкой магистрали, три станции с "Укрзализныци", СНГ и стран Балтии, одна станция с Российских железных дорог.

«При условии стабилизации ситуации ограничения на перевозку будут сняты. "Укрзализныця» совместно с Донецкой железной дорогой применяет все возможные меры для своевременного обеспечения грузоотправителей подвижным составом и доставки грузов к местам назначения на Донецкой железной дороге», - подчеркнули в пресс-службе.

В целом, на железных дорогах ориентировочно повреждено 1404 объектов ж/д инфраструктуры, затраты на восстановление которых составят 800 млн грн. В настоящее время уже восстановлено 696 объектов ориентировочно на 93,3 млн грн, осталось восстановить 704.

"Прогноз оценки стоимости разрушенных объектов транспортной инфраструктуры будет составлен после доступа ко всем разрушенным объектам. В настоящее время многие из них остаются под контролем боевиков", - подытожили в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 38,4% - до 545,3 млн грн с 885,45 млн грн.

В июне Кабинет министров Украины утвердил сводный финансовый план «Укрзализныци» на 2014 год с чистой прибылью 634,6 млн грн.