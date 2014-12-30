Кабмин урегулировал вопросы финансирования Донецкой железной дороги

Кабинет министров Украины постановил на период проведения антитеррористической операции на востоке страны вносить плату за перевозку грузов со станций отправления Донецкой железной дороги на станциях назначения других железных дорог Украины.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №720 от 29 декабря, опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, согласно документу, на период проведения АТО доходы за работы (услуги) по перевозкам формируются без учета показателей ДЖД, а ее доходы за работы (услуги) по перевозкам являются доходами, которые принадлежат магистрали за выполненные перевозки и связанные с ними работы после перераспределения поступлений дохода.

Также сообщается, что на период проведения АТО Кабмин поставил задачу перед "Укрзализныцей" обеспечить осуществление централизованного финансирования ДЖД на сумму разницы между доходами и выручкой от перевозок, полученной указанным предприятием, по данным предыдущего месяца с учетом фактических расчетов, проведенных на конец предыдущего месяца, и перечисление средств на текущие счета ДЖД, открытые в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

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Как сообщал УНИАН, ранее Донецкая облгосадминистрация с целью обеспечения стабильного перевозочного процесса выступила за перевод управления Донецкой железной дороги из временно находящегося под контролем самопровозглашенной "ДНР" Донецка в город Красный Лиман.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.

«Укрзализныця» не раз подчеркивала, что, несмотря на обострение военного противостояния на востоке Украины, Донецкая железная дорога продолжает выполнять обязательства по финансовым договорам и перечислять налоги в государственный бюджет Украины.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).