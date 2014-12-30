«Укрзализныця» в декабре 2015 года введет новый график движения поездов

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что решение о переносе срока введения нового графика движения поездов на второе воскресенье декабря было принято на 61-м заседании Совета железнодорожного транспорта государств-участниц Содружества, которое состоялось в октябре этого года в Баку, с целью совмещения временных периодов действия нормативного графика движения поездов и параметров бюджетов железнодорожных администраций.

«Ранее железнодорожники вводили новый график поездов один раз в год - в мае, а по сути дважды в год, поскольку график приходилось корректировать еще и в декабре, когда свои расписания движения поездов вводили в действие железные дороги стран Европы, что, конечно, не очень удобно. Благодаря решению 61 заседания Совета железнодорожного транспорта государств-участниц Содружества, работа по формированию и согласованию маршрутов поездов должна стать более эффективной», - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения «Укрзализныци» Николая Козака.

Согласно сообщению, специалисты «Укрзализныци», которые регулярно принимают участие в данных заседаниях, положительно оценивают решение о переносе сроков введения нового графика. В числе положительных изменений они называют то, что отныне железные дороги страны будут работать в одном временном режиме с железными дорогами европейских стран, которые вводят новый график движения поездов именно в конце года, а также это позволит упростить работу по согласованию графика.

Предполагается, что первое заседание по рассмотрению предложений железнодорожных администраций государств-участников Содружества по разработке графика движения поездов на 2015-2016 годы состоится 10-13 февраля в Душанбе (Таджикистан).

«В целом завершить разработку нового графика движения поездов планируется к 1 августа 2015 года, а 13 декабря 2015 года новое расписание будет введено в действие», - подытожили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в этом году «Укрзализныця» в связи с аннексией Россией Крыма, повлекшей за собой падение пассажиропотока на полуостров, назначила ряд новых поездов на другие курорты страны с введением нового графика движения поездов на 2014-2015 годы, который вступил в силу с 1 июня.

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Справка УНИАН. Совет железнодорожного транспорта государств-участниц Содружества координирует работу железнодорожного транспорта на международном уровне, разрабатывает условия и принципы работы для обеспечения функционирования и развития транспортно-экономических связей между государствами СНГ, а также с третьими странами, принимает нормативные документы в рамках своей деятельности.

В 61-м заседании Совета железнодорожного транспорта стран-участниц Содружества приняли участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, ассоциированные члены Совета - руководители железнодорожных администраций Болгарии, Грузии, Латвии, Финляндии.