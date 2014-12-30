«Укрзализныця» за год потеряла 118 млн из-за незаконного вмешательства в ее работу

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с начала 2014 года и по состоянию на 29 декабря зафиксировала 835 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железных дорог против 245 случаев за аналогичный период прошлого года, на общую сумму 117,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«По оперативным данным, железнодорожной отрасли нанесены убытки на общую сумму 117,6 млн грн. В связи с проведением боевых действий количество случаев незаконного вмешательства и размер убытков на Донецкой железной дороге уточняются», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця» напоминает об административной и уголовной ответственности за незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта, и с целью предупреждения таких случаев проводит оперативно-профилактические меры по задержанию злоумышленников.

В частности, с начала года работники военизированной охраны железных дорог совместно с сотрудниками транспортной милиции во время проведения таких мероприятий задержали 257 человек, которые совершили такие правонарушения.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

В 2013 году ведомство зафиксировало 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,6 тыс. грн.

Справка УНИАН. Согласно ст. 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов, на должностных лиц – от 20 до 60 необлагаемых минимумов.

За умышленное разрушение или повреждение путей сообщения, подвижного состава, средств связи или сигнализации, а также другие действия, направленные на приведение указанных предметов в непригодное для эксплуатации состояние, статья 277 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф в размере от 50 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на такой же срок, или лишение свободы на срок до трех лет.