"Укрзализныця" в июле-декабре бесплатно вывезла из зоны АТО 17 тыс. человек

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») УНИАН сообщили, что национальный перевозчик осуществляет перевозку людей из Донбасса в другие регионы страны согласно заказам Межведомственного координационного штаба по социальным вопросам граждан, перемещенных с временно оккупированной территории.

«Всем пассажирам бесплатно предоставлялись чай, кофе, печенье и постельное белье», - сообщила «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, 29 июля совет "Укрзализныци" единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются с временно оккупированной территории и зоны проведения АТО.

Для матерей с детьми из восточного региона «Укрзализныця» организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка, залах ожидания и в комнатах отдыха на вокзалах и станциях.

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По оперативным данным Межведомственного координационного штаба по состоянию на 30 декабря, с временно оккупированной территории Крыма и районов проведения АТО в другие регионы Украины переселено 624 тыс. 534 человека (за сутки - 35 человек).

В частности, количество переселенцев из Донецкой и Луганской областей составляет 604 тыс. 627 человек. Из Крыма и Севастополя переселено 19 тыс. 907 человек.