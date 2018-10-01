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Оккупанты запустили движение грузовиков по Крымскому мосту (фото, видео)

10:01, 01 октября 2018
Транспорт/Связь
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Теперь по Крымскому мосту будут ездить фуры / фото Керчь.Инфо

С полуночи до 8:00 утра по мосту проехали 706 грузовых автомобилей: на Тамань - 324 грузовика, в оккупированную Керчь - 382 грузовика, передает Керчь.Инфо.

Напомним, в июне Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, установили первые железнодорожные пролеты.

15 мая президент России Владимир Путин принял участие в открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.

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Теги: #видео#фото#крымский мост