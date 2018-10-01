На станции метро «Политехнический институт» сняли ограничения на вход пассажиров в утренние часы

На неделю раньше завершен ремонт эскалатора, который начался 24 сентября.

На станции столичного метро «Политехнический институт» сняты ограничения на вход пассажиров в утренние часы.

Об этом сообщается на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

«Ремонт эскалатора на «Политехническом институте» завершен. Станция работает без ограничений», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, станцию столичного метро «Политехнический институт» во время ремонта эскалатора закрывали на вход с 7.45 до 10.25. Ремонтные работы начались 24 сентября. Их завершение анонсировалось 5 октября. Соответственно, в период выполнения ремонта эскалатора было изменен режим работы станции «Политехнический институт».