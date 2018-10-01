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С сегодняшнего дня дневные ходовые огни стали обязательными при движении за городом (видео)

11:24, 01 октября 2018
Транспорт/Связь
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С 1 октября патрульные начнут штрафовать за отсутствие включенного света фар / фото tsn.ua

Национальная полиция Украины напоминает водителям о том, что с 1 октября вступает в силу правило, по которому во время движения вне населенных пунктов у каждого автомобиля должен гореть свет фар. Включены должны быть либо дневные ходовые огни, либо ближний свет фар. Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

Такое правило прописано в пункте 9.8 "Правил дорожного движения", которое действует с 1 октября по 1 мая, и является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.

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Это связано с сокращением светового дня, которое требует повышенного внимания всех участников дорожного движения. Автомобиль должен обозначать свое перемещение включенным светом фар. За игнорирование этого требования водитель транспортного средства будет привлечен к ответственности в соответствии с частью 2 статьи 122 "Кодекса Украины об административных правонарушениях". Сумма штрафа достигает 425 грн.

Напомним, что за не пристегнутый ремень безопасности парламент повысил сумму штрафа, которая теперь составляет 850 грн.

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Теги: #правила дорожного движения#дневной свет на авто#автомобильные фары