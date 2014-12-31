В 5 областях Украины из-за снегопадов ограничено движение транспорта

Движение транспорта ограничено из-за сложных погодных условий / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, из-за последствий непогоды на некоторых участках автодорог Украины остается затрудненным движение транспортных средств. Для обеспечения безопасности дорожного движения, бесперебойной работы снегоуборочной техники пока действуют ограничения движения транспорта на автомобильных дорогах.

В Днепропетровской области ограничено движение грузового и пассажирского автотранспорта на дороге М-04-1 «Южный обход г. Днепропетровск».

В Запорожской области ограничено движение на участке Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье, с 474 по 452 км (от г. Запорожье до границы с Днепропетровской областью).

В Николаевской области с целью недопущения возникновения угрозы безопасности участников закрыто движение автотранспорта до окончания непогоды на некоторых автодорогах общего пользования государственного и местного значения.

Сложные участки: - Н-14 «Александровка-Кировоград-Николаев» 190-232 км, (между населенными пунктами с. Антоновка и с. Капустин); М-14 «Одесса-Николаев-Новоазовск», 100-120 км (между населенными пунктами с. Нечаянное и с. Половинки); Т-15-06 «Николаев-Доманевка-Березки», 0-36 (между населенными пунктами г. Николаев и с. Ульяновка); Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков», 1-9 км, (между населенными пунктами г. Николаев и с. Парутино).

В Одесской области в результате значительных осадков и метели, образования снежного наката и заносов срок действия запрета на движение транспорта продолжено в рамках на автодорогах: М14 «Одесса-Мелитополь»; М15 «Одесса-Рени»; М16 «Одесса-Кучурганы»; М27 «Одесса-Ильичевск»; Р70 «Одесса – Белгород-Днестровский».

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