На украинских АЗС продолжают дорожать бензин и дизтопливо

Средняя розничная цена бензина А-95 достигла 31,91 гривни/литр, а дизельного топлива – 29,77 гривни/литр.

Ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 28 сентября по 1 октября повысили цены на бензин и дизельное топливо на 0,5-1 гривни за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

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На АЗС WOG бензины и ДТ подорожали на 46 копеек за литр, до: А-95 – 34,95 гривни, ДТ – 32,45 гривни. На 50 копеек за литр выросли цены на АЗС Glusco, до: А-95 – 33,25 гривни за литр, ДТ – 30,75 гривни за литр. Оператор UPG повысил стоимость топлива на 50 копеек за литр, до: А-95 – 31,7 гривни, ДТ – 29,1 гривни. На АЗС Marshal в Харьковской области цены выросли на 50 копеек за литр, до: А-95 – 30,3 гривни, ДТ – 28 гривень.

На столичных АЗС "БРСМ-Нафта" цены выросли на 20-40 копеек за литр, до: А-95 – 29,39 гривни, ДТ – 27,99 гривни.

Подорожание на 0,5 – 1 гривня за литр было также зафиксировано в таких сетях как ОЛАС, ZOG, Avantage 7, "Автотехсервис", "Энерджи Транс", Jazz Oil, Gas Point и др.

Таким образом, по состоянию на 1 октября 2018 года, средняя розничная цена бензина А-92 выросла до: 30,81 гривни/литр, А-95 – 31,91 гривни/литр, А-95 Премиум – 32,96 гривни/литр, ДТ – 29,77 гривни/литр, ДТ Премиум – 31,24 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 августа средняя стоимость нефтепродуктов в Украине составляла: А-92 - 29,07 гривни за литр, А-95 - 30,09 гривни за литр, А-95 Премиум - 31,15 гривни за литр, ДТ - 27,89 гривни за литр и ДТ Премиум - 29,49 гривни за литр.

В течение сентября наблюдалось резкое повышение мировых цен на нефть. 24 сентября цена марки Brent превысила отметку в 80 долларов/баррель. По данным Bloomberg, крупные мировые нефтетрейдеры не исключают, что рост цен на нефть может превысить 100 долларов за баррель уже к концу этого года.