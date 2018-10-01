В Киеве начали набирать инспекторов по парковке

Размер заработной платы будущим инспекторам обещают от 10 тысяч гривень.

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на должность инспектора с парковки Инспекции с парковки.

Об этом говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на официальной странице в Facebook.

Обязательным требованием к кандидатам является наличие высшего образования. Сотрудники "Инспекции по парковке" будут государственными служащими. Размер заработной платы - от 10 тысяч гривень.

Функциональными обязанностями инспектора по парковке будут: инспектирование улиц; фиксация нарушений правил остановки, стоянки, парковки автомобилей в режиме фотосъемки (видеозаписи); вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки; внесение информации в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В сообщении отмечается, что до введения закона о фото - и видеофиксации нарушений правил парковки департаментом были подготовлены необходимые нормативные документы.

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"Любые действия Департамента без вступления в силу Закона считались бы неправомерными", - отметили в КГГА.

В пресс-службе Киевского городского совета также сообщили, что 27 сентября на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты увеличили численность Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на 148 человек и утвердили их в качестве муниципальных инспекторов.

Кроме того, депутаты внесли изменения в концепцию развития парковочного пространства в Киеве. Концепция предусматривает увеличение количества паркомест для дневной и ночной парковки с существующих 25 тысяч до 125 тысяч парковочных мест до 2020 года.

В планах – ввести гибкие тарифы на парковку в зависимости от времени парковки. В частности, установить специальный ночной тариф с предоставлением услуг по охране транспортных средств. Таким образом, говорят в киевской власти, разгрузятся дворовые и межквартальные пространства.

Напомним, 27 сентября вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.