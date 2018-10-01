АМКУ выясняет причины подорожания телевизионных тюнеров

Комитет прислал требования ряду торговых сетей для выяснения причин повышения цены.

Антимонопольный комитет прислал требования ряду компаний для выяснения причины завышенных цен на телевизионные тюнеры, которые могут принимать цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 (MPEG-4).

Читайте такжеБолее 6 миллионов украинцев оказались без телевидения после отключения аналога

Как сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, требования получили ООО "Розетка.Уа", ООО "Сав-Дистибьюшн", ООО "Диеса", ООО "Алло", ООО "Комфи Трейд" и другие торговые сети.

"В связи с отключением аналогового телевещания в Украине, а также принимая во внимание просьбу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания учитывать возможное резкое увеличение спроса среди населения на телевизионные тюнеры, а также инициативу Кабинета министров освободить на срок до 1 января 2020 года от въездной пошлины видеотюнеры цифрового эфирного телерадиовещания стандарта DVB-T2, вопрос цен на такие тюнеры является чрезвычайно важным и любые злоупотребления в этой сфере, в случае их наличия, являются недопустимыми", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018 года.

29 августа на заседании правительства было принято решение о продлении аналогового вещания на приграничных территориях с РФ (для НОТУ и региональных телекомпаний без цифровых лицензий) до 1 мая 2019 года.

Как сообщил в интервью УНИАН член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, более шести миллионов украинцев оказались без телевидения в результате отключения аналогового сигнала в стране.