АМКУ выясняет причины подорожания телевизионных тюнеров
Антимонопольный комитет прислал требования ряду компаний для выяснения причины завышенных цен на телевизионные тюнеры, которые могут принимать цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 (MPEG-4).
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Как сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, требования получили ООО "Розетка.Уа", ООО "Сав-Дистибьюшн", ООО "Диеса", ООО "Алло", ООО "Комфи Трейд" и другие торговые сети.
"В связи с отключением аналогового телевещания в Украине, а также принимая во внимание просьбу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания учитывать возможное резкое увеличение спроса среди населения на телевизионные тюнеры, а также инициативу Кабинета министров освободить на срок до 1 января 2020 года от въездной пошлины видеотюнеры цифрового эфирного телерадиовещания стандарта DVB-T2, вопрос цен на такие тюнеры является чрезвычайно важным и любые злоупотребления в этой сфере, в случае их наличия, являются недопустимыми", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров принял решение о продлении сроков использования технологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года, кроме Киева и Кировоградской области, где аналоговое вещание отключили 31 июля 2018 года.
29 августа на заседании правительства было принято решение о продлении аналогового вещания на приграничных территориях с РФ (для НОТУ и региональных телекомпаний без цифровых лицензий) до 1 мая 2019 года.
Как сообщил в интервью УНИАН член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, более шести миллионов украинцев оказались без телевидения в результате отключения аналогового сигнала в стране.