Renault представила новый электромобиль (фото, видео)

Электромобиль Renault K-ZE, выполненный в формате городского мини-кроссовера A-класса.

В преддверии начала Парижского автосалона французский автопроизводитель Renault представил бюджетный электромобиль Renault K-ZE, который будет доступен на всех основных рынках мира, но первым выйдет в Китае уже в 2019 году.

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Электромобиль Renault K-ZE, выполненный в формате городского мини-кроссовера A-класса (скорее всего на основе бюджетного кроссовера Renault Kwid, так как используется та же платформа CMF A в адаптированном варианте), пишет itc.ua.

Данных о мощности двигателя и емкости батареи пока нет, но разработчики обещают запас хода не менее 250 км по измерительному циклу NEDC.

Электромобиль будет оснащаться «двойной зарядной системой», которая совместима как с домашней бытовой электросетью, так и с коммерческими станциями скоростной зарядки.

Renault K-ZE получит такие функции, как камеру заднего вида, задние парктроники и крупный экран на центральной консоли с навигацией и онлайн-сервисами.

Планируется, что новинка будет занимать в линейке производителя место ниже Renault ZOE, то есть будет компактнее и дешевле этого городского электрохэтчбека. Ранее в качестве слухов озвучивался ценник в $8500, что почти вдвое больше цены ДВС-версии в Индии.

Собирать электромобили Renault K-ZE будут в Китае, на заводах компании e-GT New Energy Automotive Co, которая является совместным предприятием Dongfeng Motor Group и Nissan.

Представленный на стенде компании экземпляр является так называемым шоу-каром, однако с учетом сроков выхода на рынок (в 2019 — в Китае, в 2021 — в Европе) серийная версия вряд ли будет сильно отличаться от него визуально.